Ожидается, что новая игра для смартфонов выйдет в конце 2021 года.

Студия Niantic, известная по знаменитой мобильной игре Pokemon GO, анонсировала свой новый проект – Transformers: Heavy Metal. Это будет игра про трансформеров, созданная по мотивам известной кинофраншизы.

Как и Pokemon GO, новая игра про сражения трансформеров будет использовать технологию дополненной реальности, сообщили разработчики в Твиттере.

Ожидается, что в игре будут персонажи из киноблокбастеров, а релиз состоится в конце 2021 года. Однако до выхода разработчики запустят тестирование Transformers: Heavy Metal в некоторых регионах.

Про Pokemon GO

Pokemon GO – это мобильная игра, которая использует технологию дополненной реальности. Игроку нужно найти и поймать как можно больше покемонов. В реальном мире игрок их видит с помощью своего смартфона благодаря технологии дополненной реальности, которая встраивает изображение покемона в картинку с камеры пользователя. Таким образом игроку нужно искать покемонов на улицах, в парках, возле фонтанов и в других местах своего населенного пункта.

Pokemon GO вышла в 2016 году и моментально получила огромную популярность. Только за два месяца после релиза скачать Pokemon GO смогли более 100 миллионов раз. А с момента релиза игра принесла своим создателям $3,6 миллиарда.

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Автор: Сергей Коршунов