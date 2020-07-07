Pokemon GO заработала свыше $3,6 млрд за четыре года

За это время игру скачали 576 млн раз.

Мобильная игра Pokemon GO, созданная в 2016 году компанией Niantic, за четыре года с момента релиза заработала свыше $3,6 млрд.

Об этом говорится в свежем отчете аналитической компании Sensor Tower.

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Согласно данным аналитиков, самым прибыльным для разработчиков оказался рынок США. Здесь игра заработала $1,3 млрд – 35,4% от общей суммы. На втором месте расположилась Япония, а на третьем – Германия. А вот по количеству скачиваний ситуация оказалось другой. На первом месте все еще США. Здесь Pokemon GO скачали 105,2 млн. А вот на втором месте Бразилия – 63 млн загрузок, а на третьем Мексика – 36 млн скачиваний.

Всего же за четыре года игру скачали 576 млн раз. Из них 450 млн загрузок пришлось на Android-устройства.

Больше всего доходов, $1,9 млрд, принесли игроки, использующие устройства с операционной системой Android.

В Sensor Tower также отметили, что самым успешным для Pokemon GO оказался 2019 год – тогда доходы игры достигли $905 млн.

Что такое Pokemon GO

Pokemon GO – это мобильная игра, которая использует технологию дополненной реальности. Игроку нужно найти и поймать как можно больше покемонов. Разные виды покемонов живут в разных местах. В реальном мире игрок их видит с помощью своего смартфона и технологии дополненной реальности, которая встраивает изображение покемона в картинку с камеры пользователя. Таким образом игроку нужно искать покемонов на улицах, в парках, возле фонтанов и в других местах своего населенного пункта. Pokemon GO вышла в 2016 году и получила огромную популярность. Только за два месяца после релиза ее скачали более 100 миллионов раз.

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