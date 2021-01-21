Сотрудники студии 4A Games провели сессию захвата движений.

Украинская студия 4A Games, создавшая серию шутеров Metro, показала процесс захвата движений для своей новой игры.

Соответствующие фото разработчики опубликовали на странице студии в Твиттере.

Судя по фото, захват движений проходит не в Киеве, а на Мальте, где у 4A Games есть свой офис. Для какой именно игры была организована сессия Motion capture, разработчики не сообщили.

Ранее студия подтверждала, что уже работает над новой частью Metro. Она создается исключительно для ПК и консолей нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X. Для проекта разработчики полностью переработали движок игры и средства визуализации, а также добавили поддержку технологии трассировки лучей.

Параллельно 4A Games в соавторстве с Saber Interactive работает над многопользовательским режимом для Metro.

Кроме того, в планах разработчиков создание абсолютно новой игры, не связанной с серией Metro.

Напомним, в августе 2020 года студию 4A Games приобрела шведская компания Embracer Group в активе которой такие издатели, как THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain и студия Saber Interactive. Сумма сделки составила $35 миллионов.

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Автор: Сергей Коршунов