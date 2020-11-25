Разработчики анонсировали бесплатное обновление Exodus для новых консолей, следующую часть серии и совершенно новую игру.

Сегодня исполнилось 10 лет со дня выхода украинского шутера Metro 2033 – он стал первой игрой будущей трилогии от студии 4A Games. В честь юбилея разработчики решили поделиться планами на будущее.

Об этом авторы игры заявили на сайте студии.

"Мы отмечаем 10-ю годовщину нашего самого первого релиза – Metro 2033 – и десятилетие создания игр серии Metro, в ходе которых наша небольшая, независимая студия расширила горизонты, достигнув кульминации в Metro Exodus", – заявили в 4A Games.

Разработчики рассказали, что в сейчас работают над тем, чтобы перенести Metro Exodus на консоли нового поколения – Xbox Series X/ S и PlayStation 5. Это произойдет в следующем году. Все владельцы игры получат соответствующий патч для новых консолей бесплатно.

Новая часть Metro

В 4A Games подтвердили, что уже начали работу над новой частью в серии Metro. Следующая часть создается исключительно для консолей нового поколения и ПК. Разработчики сообщили, что полностью переработали движок игры и средства визуализации. Из деталей: в новой игре будет поддержка рейтрейсинга. Других подробностей авторы пока не сообщили.

Мультиплеер для Metro

Украинские разработчики напомнили, что в партнерстве с Saber Interactive работают над созданием многопользовательского режима для Metro. В студии подчеркнули, что мультиплеер не навредит одиночному режиму игры. Авторы заверили, что прислушиваются к поклонникам, и следующая игра в серии не будет только многопользовательской.

Новые IP

Авторы напомнили, что уже имели опыт создания уникальных проектов в отрыве от Metro. Речь про научно-фантастический шутер для шлемов Oculus Rift – Arktika.1. Теперь же разработчики планируют создать совершенно новую AAA-игру, которая будет создаваться параллельно с серией Metro. Для работы над новым IP компания нанимает сотрудников для студий на Мальте и в Киеве.

Разработчики еще раз поблагодарили всех поклонников за поддержку.

Напомним, в августе 2020 года украинскую студию 4A Games приобрела шведская компания Embracer Group в активе которой такие издатели, как THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain и студия Saber Interactive. Сумма сделки составила $35 миллионов.

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Автор: Сергей Коршунов