Mewgenics впервые анонсировали ещё в 2012 году и только сейчас игра получила трейлер.

На презентации Nintendo Direct создатель The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен показал трейлер своей новой игры Mewgenics, разработка которой длится с 2012 года.

Первый трейлер получился нестандартным: большую часть ролика занимает музыкальный номер в формате короткометражного фильма. По сюжету, супружеская пара решает завести котов, чтобы компенсировать отсутствие детей. Всё перерастает в хаос: бесконтрольное размножение, бытовой ад, моральное разложение и попытки спастись от нашествия пушистых монстров.

Фрагменты геймплея мелькают эпизодически. Игроки смогут управлять мутировавшими кошками, улучшать их способности и использовать абсурдные умения - от призыва белок до превращения в лося. В боевой системе можно ожидать элементы RPG, а также нестандартные механики, основанные на мутациях, генетике и взаимодействии между питомцами.

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На странице игры в Steam указано, что визуальный стиль останется "милым", но содержимое будет куда мрачнее. В игре будут сцены с расчленением, мочой, фекалиями, матершиной и сексуальными взаимодействиями между котами, последнюю функцию можно отключить в настройках. Также заявлены элементы роуглайка, большое количество уникальных способностей, процедурная генерация событий и нестабильная экосистема.

Релиз Mewgenics запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК и Nintendo Switch 2.

На том же Nintendo Direct FromSoftware анонсировала свою следующую игру - The Duskbloods. Гейдмиректор проекта Хидетака Миядзаки поделился подробностями о своём новом творении.

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