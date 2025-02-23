В мире Project Artemis даже будет продвинутая геологическая модель.

Брендан Грин, более известный как Playerunknown, продолжает развивать свою концепцию гигантского симулятора Project Artemis. Его новая студия работает над реалистичным Minecraft, миром, где геология будет соответствовать настоящей Земле.

В интервью GamesRadar Грин поделился видением технологии, на которой строятся Project Artemis и его новый выживач Project: Go Wayback:

"Я хочу сделать геологию. Чтобы вы могли сказать: "Здесь должно быть железо" или "Тут есть полезные ресурсы", а затем построить шахту и развернуть что-то вроде Civilization или Age of Empires, но в 3D и на другом уровне взаимодействия".

Проект Project Artemis - это масштабная симуляция планетарного уровня. Разработчики хотят не просто сгенерировать реалистичный ландшафт, но и добиться логичного расположения ресурсов, чтобы игроки могли анализировать почву по спутниковым снимкам и уже понимать, залежи каких ископаемых там можно найти.

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Ранее мы рассказывали, что создатель Minecraft передумал делать Minecraft 2 – спустя неделю после анонса.

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