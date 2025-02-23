Брендан Грин, более известный как Playerunknown, продолжает развивать свою концепцию гигантского симулятора Project Artemis. Его новая студия работает над реалистичным Minecraft, миром, где геология будет соответствовать настоящей Земле.
В интервью GamesRadar Грин поделился видением технологии, на которой строятся Project Artemis и его новый выживач Project: Go Wayback:
"Я хочу сделать геологию. Чтобы вы могли сказать: "Здесь должно быть железо" или "Тут есть полезные ресурсы", а затем построить шахту и развернуть что-то вроде Civilization или Age of Empires, но в 3D и на другом уровне взаимодействия".
Проект Project Artemis - это масштабная симуляция планетарного уровня. Разработчики хотят не просто сгенерировать реалистичный ландшафт, но и добиться логичного расположения ресурсов, чтобы игроки могли анализировать почву по спутниковым снимкам и уже понимать, залежи каких ископаемых там можно найти.
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