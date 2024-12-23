Автор не против, когда его работу используют без разрешения фанаты, но когда это делает многомиллиардная компания - ожидаешь просьбу на использование.

Создатель культового веб-мультика Charlie the Unicorn (короткая анимация 2000-х, где Чарли-единорога подставляют его "друзья"), Джейсон Стил, выразил недовольство тем, что в рекламном ролике по игре MultiVersus без разрешения использовали аудиофрагмент из его работы.

По словам Стила, он не возражает против фанатских роликов и мемов с отсылками к его творению, однако если речь идёт о миллиардной корпорации, разумно ожидать хотя бы запроса на лицензию:

"Я не против, если люди используют мою работу в некоммерческих проектах. Если вам нужна аудиозапись для мема, дерзайте. Но если вы - корпорация с многомиллиардным доходом и рекламируете игру - попросите разрешения."

После волны критики скандальный пост удалили, но официального объяснения от Warner Bros. пока не последовало.

MultiVersus - это кроссоверный файтинг от Warner Bros., в котором на одной арене сходятся персонажи из множества вселенных: от DC Comics и Cartoon Network до классических кинофраншиз. Несмотря на громкое имя и обширный набор бойцов, игра не избежала негативной огласки, а теперь к претензиям добавилось ещё и обвинение в нарушении авторских прав.

Сам Стил уточнил, что понимает: решающую роль в подобных историях часто играют обычные сотрудники, у которых не хватает времени и бюджета, чтобы уладить все формальности. Однако ответственность, по его мнению, лежит на компании с многомиллиардными доходами, которая должна следить за соблюдением авторских прав.

Ранее мы рассказывали, что на форуме, посвящённом War Thunder, снова появились засекреченные документы военной техники. На этот раз досталось истребителю Eurofighter Typhoon.

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