Все, кто когда-либо играл в Half-Life 2, Counter Strike, а тем более Garry's Mod, наверняка знакома картинка выше. Шахматная текстура цвета фуксии за последние 20 лет зарекомендовала себя как один из самых узнаваемых визуальных багов.

Но как рассказывают разработчики Half-Life 2, они намеренно сделали эту текстуру такой заметной и запоминающейся. Программист игры Джей Шелли рассказал, что на ранней стадии разработки второй Half-Life разработчики столкнулись с трудностями обнаруживания непрогрузившихся полигонов: "Уже на ранних этапах разработки нашего низкоуровневого графического кода мы поняли, что будет сложно обнаружить полигоны, которые не отображаются из-за отсутствия текстуры."

По умолчанию непрогрузившиеся полигоны выглядят просто как ничего, полная тьма. Это факт очень усложнял их поиск в тёмных локациях, которых в Half-Life 2 много. Тогда разработчики из Valve решили, что им нужно сделать специальную текстуру ошибки, которая появлялась бы на месте незагрузившихся полигонов и была бы хорошо заметна в темноте:

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"Когда это происходило, на месте полигона обычно появлялся черный цвет, что могло остаться незамеченным в некоторых темных сценах. Чтобы надежнее отлавливать эту ошибку, мы создали текстуру ошибки, которая была бы визуально безошибочной и генерировалась автоматически каждый раз, когда текстура не загружалась."

Вот так небольшая хитрость и смекалка в работе разработчиков привела к появлению целого культурного объекта в игровой индустрии.

Ранее разработчики Half-Life 2 делились безумными изначальными планами на игру. По задумке создателей, в сиквеле должны были появиться аж четыре проработанных города, основанных на Лос-Анджелесе, Иерусалиме, Праге и Париже.

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