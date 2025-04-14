Electronic Arts больше любила Mass Effect, рассказывает Девид Гейдер.

После выхода Dragon Age: The Veilguard с неоднозначными отзывами стало очевидно, что у BioWare накопились куда более серьёзные проблемы, чем просто неудачный релиз.

"Отец" серии, Дэвид Гейдер, рассказал в соцсетях о внутренних конфликтах, которые разрывали студию изнутри задолго до релиза Veilguard. Возможно, именно они стали одной из причин творческого выгорания и неудачных решений последних лет.

С 2010 по 2016 годы BioWare фактически существовала как две параллельные студии: одна работала над Dragon Age, вторая - над Mass Effect. По словам Гейдера, эти команды не просто различались стилем и подходами, но откровенно не ладили между собой.

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Руководство пыталось решать проблему путём ротации сотрудников, но это лишь усугубляло ситуацию. Гейдер после Inquisition перешёл работать с командой Anthem, где его встретили в штыки:

"Команда не хотела, чтобы я там был. Я слышал, что мои идеи "слишком Dragon Age", но при этом я был обязан был принимать и реализовывать всё, что говорят они, даже если это противоречит логике или стилю проекта".

Кроме внутренней вражды, Гейдер также раскрыл отношение издателя EA к своим франшизам. По его словам, в компании всегда отдавали предпочтение Mass Effect: она казалась "более современной", "более зрелищной", а Dragon Age не вписывался в стратегию продвижения. Даже когда серия показывала лучшие результаты, это в EA не воспринималось как успех, скорее как случайность.

Эти слова подтверждают и итоги последних лет. Veilguard стремительно уходит от RPG-корней в сторону более простого экшена с элементами массового продукта, а глава EA Эндрю Уилсон после релиза заявил, что проекту не хватило элементов лайв-сервиса.

Гейдер признаётся: он хотел остаться, но только если бы получил возможность занять позицию креативного директора. Руководство отказало без раздумий, более того, ему прямо дали понять, что вне BioWare он ничего не добьётся.

Ранее мы рассказывали, что сценарий Dragon Age: The Veilguard номинировали на престижную литературную премию.

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