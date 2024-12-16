Разработчик огорчён, что его игра не получила звание "игры года", но поблагодарил игроков за подддержку.

В этом году было два основных претендента на звание "Игра года" по версии The Game Awards - Black Myth: Wukong и Astro Bot. По итогу победителем вышел эксклюзив Playstation, что расстроило директора китайского экшена.

Глава Game Science Фэн Цзи, разработавшей Black Myth: Wukong, поделился в китайской социальной сети Weibo, что он написал речь для получения премии лучшей игры ещё два года назад, а по итогу так ни разу и не вышел на сцену: "Я действительно не понимаю, по каким критериям выбирается игра года, я, блин, зря приехал!"

Несмотря на то, что Wukong не получила главный титул, игру отметили в номинациях "Лучший экшен" и "Выбор игроков", за что разработчик благодарен:

Видео дня

"В итоге Wukong победил в номинациях "Лучший экшен" и "Выбор игроков", что не может не радовать. Но я должен признать, что есть и разочарования, и сожаления."

После победы Astro Bot в интернете прокатилась волна недовольств и недопонимания, почему звание лучшей игры не ушло Wukong. Разработчик разделяет это мнение, но скорее из-за самоуверенности в своём проекте, хоть и понимает людей, которые согласны с результатами премии: "Я вполне могу понять это нежелание сочувствовать этому несчастью, потому что знаю, что за этими эмоциями стоит не боль и злость, а чувство собственного достоинства и уверенность в себе."

Ранее мы рассказывали, что китайские игроки начали писать негативные отзывы Baldur's Gate 3 в Steam из-за того, что Свен Винке огласил Astro Bot игрой года.

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