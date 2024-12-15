Только трейлер "Ведьмак 4", показанный на премии, собрал 10 миллионов просмотров.

The Game Awards 2024 побил собственный рекорд по одновременному количеству зрителей. В ночь на 13 декабря за церемонией следили более 4 миллионов человек, что заметно превышает прошлогодний максимум в 3,6 миллиона.

По данным Streams Charts, трансляция велась на 1498 каналах, суммарное время просмотра превысило 15 миллионов часов. Основной приток аудитории пришёлся на официальные каналы YouTube и Twitch, однако в числе наиболее популярных ретрансляторов оказались и такие известные контент-мейкеры, как IGN, Asmongold и Moist Cr1TiKaL.

Особый резонанс вызвали дебютные трейлеры будущих хитов. Так, презентация "Ведьмак 4" набрала свыше 10 миллионов просмотров за первые сутки, а показ Elden Ring: Nightreign собрал более 6 миллионов.

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Ранее мы рассказывали, что китайские игроки остались недовольны победой Astro Bot на The Game Awards 2024, по их мнению, победить должна была Black Myth: Wukong. Своё возмездие толпа направила на геймдиректора Baldur's Gate 3 Свена Винке, как человека, который оглашал победителя.

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