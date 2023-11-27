На первом месте ожидаемо оказалась The Legend of Zelda: Ocarina of Time / фото GQ

Похоже, у нас появился самый объективный список лучших игр всех времен и народов. Пользователь Reddit провел масштабное исследование, объединив 14 списков "лучших игр в истории" за последние пять лет и собрал один "ультимативный" рейтинг из 200 игр.

Методология проста: каждому проекту присуждалось определенное количество баллов в зависимости от его расположения в рейтингах (один балл за 100 место, 2 балла за 99-е и так далее). Геймер использовал рейтинги от известных изданий и агрегаторов, включая IGN и Metacritic.

В итоге топ-20 лучших игр в истории выглядит так:

  1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  3. GTA V
  4. The Last of Us
  5. Tetris
  6. Resident Evil 4
  7. Metal Gear Solid
  8. "Ведьмак 3: Дикая охота"
  9. Super Mario 64
  10. BioShock
  11. Final Fantasy VII
  12. Super Mario Bros 3
  13. Half Life 2
  14. Minecraft
  15. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  16. Shadow of the Colossus
  17. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  18. The Elder Scrolls V: Skyrim
  19. Portal 2
  20. Chrono Trigger

В целом, в топе есть как относительно свежие релизы, так и неустаревающая классика. Так, на 200-м месте расположилась LittleBigPlanet – культовый эксклюзив PlayStation, который можно назвать одной из самых уникальных произведений в мире гейминга. С полным списком можно ознакомиться тут.

Также реддитер привел интересную статистику после анализа рейтингов:

  • Лучшим десятилетием для индустрии стали 2000-е – именно тогда вышли 38,5% самых лучших игр. 
  • 42,5% из 200 игр были созданы японскими студиями-разработчиков, 41% – американскими, на Европу приходится лишь 6% тайтлов.

  • 53,5% выходили на консолях, 22% доступны на ПК, и лишь в 17% можно сыграть как на консоли, так и на ПК.

  • Самый популярный жанр, который чаще всего встречается в топах – шутер от первого лица.

К слову, говоря о GTA, в начале декабря нас ждет полноценный анонс GTA 6 с трейлером. Никаких конкретных дат разработчик не называет, но, по всей видимости, ролик покажут на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря.

В декабре действительно интересных игровых релизов не ожидается, поэтому мы уже готовимся к 2024 году. Безумный 2023-й вряд ли удастся переплюнуть, но интересных релизов все равно будет предостаточно. Сайт DualShockers выбрал 11 самых ожидаемых игр в 2024 году – среди них есть украинский шутер.

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