В топе есть как относительно свежие игровые релизы, так и неустаревающая классика.

Похоже, у нас появился самый объективный список лучших игр всех времен и народов. Пользователь Reddit провел масштабное исследование, объединив 14 списков "лучших игр в истории" за последние пять лет и собрал один "ультимативный" рейтинг из 200 игр.

Методология проста: каждому проекту присуждалось определенное количество баллов в зависимости от его расположения в рейтингах (один балл за 100 место, 2 балла за 99-е и так далее). Геймер использовал рейтинги от известных изданий и агрегаторов, включая IGN и Metacritic.

В итоге топ-20 лучших игр в истории выглядит так:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Breath of the Wild GTA V The Last of Us Tetris Resident Evil 4 Metal Gear Solid "Ведьмак 3: Дикая охота" Super Mario 64 BioShock Final Fantasy VII Super Mario Bros 3 Half Life 2 Minecraft Metal Gear Solid 3: Snake Eater Shadow of the Colossus The Legend of Zelda: A Link to the Past The Elder Scrolls V: Skyrim Portal 2 Chrono Trigger

В целом, в топе есть как относительно свежие релизы, так и неустаревающая классика. Так, на 200-м месте расположилась LittleBigPlanet – культовый эксклюзив PlayStation, который можно назвать одной из самых уникальных произведений в мире гейминга. С полным списком можно ознакомиться тут.

Также реддитер привел интересную статистику после анализа рейтингов:

Лучшим десятилетием для индустрии стали 2000-е – именно тогда вышли 38,5% самых лучших игр.

42,5% из 200 игр были созданы японскими студиями-разработчиков, 41% – американскими, на Европу приходится лишь 6% тайтлов.

53,5% выходили на консолях, 22% доступны на ПК, и лишь в 17% можно сыграть как на консоли, так и на ПК.

Самый популярный жанр, который чаще всего встречается в топах – шутер от первого лица.

К слову, говоря о GTA, в начале декабря нас ждет полноценный анонс GTA 6 с трейлером. Никаких конкретных дат разработчик не называет, но, по всей видимости, ролик покажут на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря.

В декабре действительно интересных игровых релизов не ожидается, поэтому мы уже готовимся к 2024 году. Безумный 2023-й вряд ли удастся переплюнуть, но интересных релизов все равно будет предостаточно. Сайт DualShockers выбрал 11 самых ожидаемых игр в 2024 году – среди них есть украинский шутер.

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