Всему виной изменения в социуме.

Grand Theft Auto 6 еще даже официально не анонсировали, а ее уже активно обсуждают. Недавно мыслями о шестой части знаменитой серии поделился сооснователь Rockstar Games Джейми Кинг. По мнению бывшего руководителя, его студия может учесть изменения в обществе и сделать GTA 6 не такой, как предыдущие игры во франшизе.

Опасениями касательно Grand Theft Auto 6 Джейми Кинг поделился в интервью с автором YouTube-канала Killazspain. Он заявил, что в шестой части с определенной долей вероятности изменятся тон и настроение. Причина этого кроется в социальных пертурбациях. Реакция мирового сообщества на конкретные проблемы и шутки стала другой, более резкой. И если Rockstar Games собирается это учитывать, то она снизит градус сатиры и черного юмора в Grand Theft Auto 6.

По мнению Джейми Кинга, это сделает ее "не такой острой и веселой", как предыдущие части серии. Правда, здесь важно отметить, что бывший руководитель поделился собственным мнением. Rockstar на него никак не отреагировала.

Что известно о GTA 6

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити. Одним из главных героев станет девушка.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений.

Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Автор: Назар Степорук