Sony заплатит $50 тысяч за обнаружение критических уязвимостей в PlayStation 4

По программе PlayStation Bug Bounty уже было выплачено почти $174 тысячи.

Компания Sony объявила о запуске программы PlayStation Bug Bounty, которая направлена на поиск критических уязвимостей в сервисе PlayStation Network и консоли PlayStation 4.

Об этом компания сообщила в официальном блоге PlayStation.

Программа PlayStation Bug Bounty поможет компании эффективнее устранить все слабы места своего сервиса и консоли. Sony также представила систему вознаграждений за найденные уязвимости.

Система вознаграждений программы PlayStation Bug Bounty:

За обнаружение критической уязвимости в системе PlayStation 4 заплатят от $50 тысяч;

За обнаружение уязвимости высокого приоритета в PlayStation 4 заплатят от $10 тысяч;

За обнаружение критической уязвимости в сервисе PlayStation Network заплатят от $3 тысяч;

За обнаружение уязвимости среднего приоритета в PlayStation 4 заплатят от $2,5 тысяч;

За обнаружение уязвимости высокого приоритета в PlayStation Network заплатят от $1 тысячи;

За обнаружение уязвимости низкого приоритета в PlayStation 4 заплатят от $500;

За обнаружение уязвимости среднего приоритета в PlayStation Network заплатят от $400;

За обнаружение уязвимости низкого приоритета в PlayStation Network заплатят от $100;

Согласно данным организации HackerOne, с которой сотрудничает Sony, по программе PlayStation Bug Bounty уже было выплачено почти $174 тысячи.

Подробней о том, как найти ошибки, сообщить о них и получить вознаграждение, можно узнать здесь.

Подобные программы по выявлению уязвимостей в своих сервисах часто используют и другие крупные компании, в том числе и конкурент Sony – Microsoft.

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