Sony собирает по две консоли PlayStation 4 в минуту

На фабрике по производству консолей компании работает всего 4 человека.

Компания Sony показала практически полностью автоматизированную фабрику по производству PlayStation 4. На сборку одной консоли уходит всего 30 секунд.

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Как сообщает портал Nikkei, фабрика по производству PS4 находится в японском городе Кисарадзу. На производственной линии, длинной 31,4 метра работает всего 4 человека – они отвечают за подачу материнских плат на ленту и упаковку консоли. Остальные операции выполняют 32 робота компании Mitsubishi.

В Sony отметили, что на высокий уровень автоматизации фабрика была переведена еще в прошлом году, чтобы подготовиться к запуску PlayStation 5.

Напомним, 11 июня на трансляции Future of Gaming компания Sony представила две версии PlayStation 5 – обычную и Digital Edition, в которой будет отсутствовать Blu-ray привод. Обе версии консоли нового поколения поступят в продажу в конце 2020 года.

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