В списке нашлось место даже для ранее не анонсированного анимационного произведения.

По состоянию на апрель 2023 года Sony создает десять экранизаций своих видеоигр. Сюда относятся фильмы, сериалы и "немного анимации". Ранее компания не анонсировала мультипликационные адаптации своих франшиз.

Такой информацией поделился глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш в последнем выпуске официального подкаста PlayStation. Руководитель рассказывал о проблемах адаптации игровых серий на малых и больших экранах. Во время разговора он упомянул о количестве экранизаций, которые создает Sony.

"Итак, у нас десять проектов на разных стадиях разработки, что очень интересно. Кино, телевидение, немного анимации, и что для меня действительно интересно, так это разнообразие наших историй", — заявил Кизилбаш.

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Какие экранизации создает Sony

Фильм Gran Turismo с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом в главных ролях.

Картина по мотивам Ghost of Tsushima от режиссера "Джона Уика" Чада Стахелски.

Второй сезон The Last of Us с демонстрацией сюжета сиквела игровой франшизы для HBO.

Продолжение Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом.

Сериальные адаптации Horizon Zero Dawn, God of War и Twisted Metal. Две последние выйдут на стриминговых сервисах Amazon и Peacock.

Ходят также слухи, что в работе находятся экранизации Days Gone, Gravity Rush и Jak and Daxter.

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