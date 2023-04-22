По состоянию на апрель 2023 года Sony создает десять экранизаций своих видеоигр. Сюда относятся фильмы, сериалы и "немного анимации". Ранее компания не анонсировала мультипликационные адаптации своих франшиз.
Такой информацией поделился глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш в последнем выпуске официального подкаста PlayStation. Руководитель рассказывал о проблемах адаптации игровых серий на малых и больших экранах. Во время разговора он упомянул о количестве экранизаций, которые создает Sony.
"Итак, у нас десять проектов на разных стадиях разработки, что очень интересно. Кино, телевидение, немного анимации, и что для меня действительно интересно, так это разнообразие наших историй", — заявил Кизилбаш.
Какие экранизации создает Sony
- Фильм Gran Turismo с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом в главных ролях.
- Картина по мотивам Ghost of Tsushima от режиссера "Джона Уика" Чада Стахелски.
- Второй сезон The Last of Us с демонстрацией сюжета сиквела игровой франшизы для HBO.
- Продолжение Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом.
- Сериальные адаптации Horizon Zero Dawn, God of War и Twisted Metal. Две последние выйдут на стриминговых сервисах Amazon и Peacock.
- Ходят также слухи, что в работе находятся экранизации Days Gone, Gravity Rush и Jak and Daxter.