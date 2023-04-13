На фото можно увидеть знаменитого актера.

Sony продолжает адаптировать свои игровые франшизы для малых и больших экранов. Сейчас продолжается производство экранизации гоночной серии Gran Turismo. И недавно благодаря СМИ появились новые кадры из фильма.

Изображения опубликовало издание Empire в свежем материале о картине. На первом фото показаны двое исполнителей главных ролей — Арчи Мадекве и Дэвид Харбор. Первому досталась роль главного героя Джанна Марденборо, а второму — опытного гонщика и наставника протагониста.

Другое фото показывает один из заездов в фильме. Шесть гоночных автомобилей входят в крутой поворот на трассе. Фанаты игровой серии наверняка узнают несколько машин.

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В интервью Empire режиссер Нил Бломкамп описал картину следующими словами: "Это настоящие актеры, в настоящих машинах, на настоящих гоночных трассах, едущие безумно быстро".

Фильм Gran Turismo — другие подробности

За сценарий картины отвечают Джейсон Холл ("Бабник", "Снайпер", "Спасибо за вашу службу") и Зак Бэйлин ("Король Ричард").

Асад Кизилбаш и Картер Свон из PlayStation Production, а также Даг Белград и Дана Брунетти занимаются продюсированием. А создатель игры Кадзунори Ямаути и Холл выступают исполнительными продюсерами.

Сюжет посвящен подростку Джанну Марденборо, который благодаря игровой серии Gran Turismo победил в реальном турнире и решил стать профессиональным гонщиком.

Съемки фильма начались в конце сентября в Европе, а релиз состоится 11 августа 2023 года.

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