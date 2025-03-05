Прошедшие в программу смогут тестировать игры компании как на консолях, так и на ПК.

Sony запустила новую программу бета-тестирования PlayStation, которая охватит как PS5, так и ПК.

В Playstation Blog директор по коммуникациям компании Сид Шуман написал, что новая система упростит регистрацию для участия в будущих бета-тестах. Один раз подписавшись, пользователи смогут участвовать в тестировании игр для PS5 и ПК, новых функций консоли и приложения PlayStation.

Но при этом регистрация не гарантирует участие, Sony будет отбирать тестеров, а приглашённые смогут решать, хотят ли они принять участие в конкретном тесте.

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Программа запущена с сегодняшнего дня и работает во всех регионах, где есть Playstation Network, то есть в Украине тоже. Для регистрации требуется учётная запись PSN с хорошей репутацией и соответствие возрастным требованиям.

Ранее мы рассказывали, что по словам инсайдеров, Xbox может выпустить свою новую консоль уже совсем скоро, и даже раньше новой Playstation. На это намекает новая часть Call of Duty, которая выйдет эксклюзивно на Xbox и может стать селлинг поинтом для приставки.

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