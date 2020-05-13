Завтра Sony покажет геймплей Ghost of Tsushima

На трансляции State of Play представят 18 минут игрового процесса нового эксклюзива PS4.

Завтра, 14 мая, в 23:00 по киевскому времени на трансляции State of Play будет показано 18 минут игрового процесса самурайского экшена Ghost of Tsushima.

Об этом компания Sony сообщила в официальном блоге PlayStation.

В компании сразу предупредили, что в новом выпуске State of Play не будет никаких новостей про консоль PlayStation 5. Ролик будет полностью посвящен игре студии Sucker Punch. Игрокам покажут открытый мир Ghost of Tsushima и продемонстрируют, как устроена боевая система.

Трейлер Ghost of Tsushima

О чем Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире, который выйдет эксклюзивно на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой игры – самурай Дзин, который решает бороться с монголами необычными методами.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima был перенесен из-за коронавируса. Изначально игра должна была выйти 26 июня. Новая дата выхода эксклюзива PS4 – 17 июля.