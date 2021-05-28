Ночью по Киеву прошла традиционная трансляция State of Play от Sony, в рамках которой разработчики из Guerilla Games поделились свежими подробностями PS-эксклюзива Horizon Forbidden West и показали 15 минут геймплея.
На видео показано, как героиня первой части серии Элой отправляется на развалины Сан-Франциско, чтобы спасти еще одного знакомого по первой части напарника Эренда из рабства мятежного племени тенакт. В этом ей помогает новое снаряжение:
- Сканер визора отмечает места, по которым можно карабкаться.
- Крюк-кошка позволяет взбираться на возвышенности.
- Щит-крыло используется как планёр из The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
- У Элой есть усиленное копье, которое можно «заряжать» специальными устройствами, чтобы активировать спецспособности и добивания.
- В арсенале появились дымовые гранаты,
- Маска для дайвинга даёт возможность находиться под водой неограниченное количество времени (вероятно, будет возможность исследования подводного мира и связанного с ним квестами)
Затем показали нового противника - боевого робота-слона.
Читайте такжеУтечка из Sony - Uncharted 4 будет портирован на ПКGuerrilla Games не указали даже примерную дату релиза. Ранее сообщалось, что дата релиза Horizon Forbidden West - 2021 год, но, по всей видимости, игру в итоге перенесут на 2022-й.
Напомним, изначально вторая часть Horizon позиционировалась как проект для консоли нового поколения, однако позже было объявлено, что она посетит и PlayStation 4. Разумеется, без тех графических изысков, которые есть в некстген-версии.
В сети уже начали сравнивать графические и технические отличия первой части от второй.