Разработчики дали посмотреть на подводную локацию и сражение с гигантским мамонтом.

Ночью по Киеву прошла традиционная трансляция State of Play от Sony, в рамках которой разработчики из Guerilla Games поделились свежими подробностями PS-эксклюзива Horizon Forbidden West и показали 15 минут геймплея.

На видео показано, как героиня первой части серии Элой отправляется на развалины Сан-Франциско, чтобы спасти еще одного знакомого по первой части напарника Эренда из рабства мятежного племени тенакт. В этом ей помогает новое снаряжение:

Сканер визора отмечает места, по которым можно карабкаться.

Крюк-кошка позволяет взбираться на возвышенности.

Щит-крыло используется как планёр из The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

У Элой есть усиленное копье, которое можно «заряжать» специальными устройствами, чтобы активировать спецспособности и добивания.

В арсенале появились дымовые гранаты,

Маска для дайвинга даёт возможность находиться под водой неограниченное количество времени (вероятно, будет возможность исследования подводного мира и связанного с ним квестами)

Затем показали нового противника - боевого робота-слона.

Читайте такжеУтечка из Sony - Uncharted 4 будет портирован на ПКGuerrilla Games не указали даже примерную дату релиза. Ранее сообщалось, что дата релиза Horizon Forbidden West - 2021 год, но, по всей видимости, игру в итоге перенесут на 2022-й.

Напомним, изначально вторая часть Horizon позиционировалась как проект для консоли нового поколения, однако позже было объявлено, что она посетит и PlayStation 4. Разумеется, без тех графических изысков, которые есть в некстген-версии.

В сети уже начали сравнивать графические и технические отличия первой части от второй.

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Перевод: Андрей Софин