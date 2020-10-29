Премьера экранизации знаменитой игры состоится в 2021 году.

Кинокомпания Sony Pictures объявила об окончании съемок Uncharted – фильма по мотивам одноименной серии приключенческих игр.

Об этом компания сообщила в Twitter.

На днях исполнитель главной роли в Uncharted Том Холланд на своей странице в Instagram сообщил, что покинул съемочную площадку и отправился в Атланту для участия в производстве фильма "Человек-паук 3".

Напарник Холланда по съемкам, актер Марк Уолберг на своей странице в Twitter также подтвердил окончание съемок Uncharted.

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О чем фильм Uncharted

Фильм создается по мотивам одноименной серии игр от студии Naughty Dog. Предстоящая экранизация расскажет о юности охотника за сокровищами по имени Нейтан Дрейк. Его сыграет Том Холланд. В ленте также снимется Антонио Бандерас и Марк Уолберг. Последний исполнит роль наставника Нейта, Виктора Салливана.

Съемки и премьера

У экранизации еще на этапе препродакшена несколько раз менялись постановщики. В итоге режиссерское кресло занял Рубен Флейшер, снявший такие ленты, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".

Съемки должны были начаться еще этой весной, однако из-за пандемии коронавируса Sony Pictures Entertainment остановила производство картины.

Съемочный процесс возобновили летом, а премьеру фильма перенесли на 8 октября 2021 года.

Ранее съемочную площадку посещал креативный директор Uncharted 4: A Thief’s End, Нил Дракманн, а также актер Нолан Норт, исполнивший роль Нейтана Дрейка в игре.

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Автор: Сергей Коршунов