Cпустя три недели с момента релиза игру скачало 40 миллионов человек.

Условно-бесплатная мобильная игра Crash Bandicoot: On the Run всего за неделю после релиза на iOS и Android заработала $700 тысяч.

Об этом сообщила исследовательская компания Sensor Tower.

Так за сутки после выхода игру скачали более 8 миллионов раз. А уже спустя три недели с момента релиза в мобильную версию Crash Bandicoot сыграли 40 миллионов человек. Таким образом Crash Bandicoot: On the Run стала самой скачиваемой новой игрой в США за первый квартал 2021 года.

Трейлер Crash Bandicoot: On the Run

Подробней про Crash Bandicoot: On the Run

Crash Bandicoot: On the Run – это мобильный раннер, созданный по мотивам серии платформеров про зверька по имени Крэш.

В On the Run герой должен бегать, преодолевать препятствия и собирать фрукты. В конце некоторых уровней игроку нужно сражаться с боссами. Здесь также есть сюжетная кампания, где главным злодеем выступает доктор Нео Кортекс.

Кроме того, в игре есть асинхронный мультиплеер, кастомизация персонажа, возможность создавать оружие, а также строить и улучшать собственную базу.

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Автор: Сергей Коршунов