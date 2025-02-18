Sony теряла миллиард долларов из-за консоли.

Бывший глава Playstation, недавно покинувший компанию после 38 лет работы, Шухей Йошида рассказал про поколение PS3, самые сложные времена в его карьере.

В недавнем интервью GamesBeat Йошида поделился, что второй год поколения Playstation 3 оказался невероятно сложным. У него был доступ к финансовым метрикам, которые показывали, мягко говоря, нехорошую динамику:

"Мы теряли миллиард долларов. Я думал, что Playstation конец".

Даже для такого гиганта как Sony, потеря целого миллиарда - событие неприятное. Единственным "спасательным кругом" для Playstation оказались.. телевизоры, от той же Sony. Команда, занимавшаяся ТВ, смогла собрать достаточно выручки, чтобы покрыть убытки, созданные Playstation 3: "Отдел телевизоров зарабатывал достаточно денег, чтобы покрыть убытки от PS3, и мы смогли выжить. Но это было самое сложное время".

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Ранее бывший директор Playstation Studios Шон Лейден тоже рассказывал, что Playstation 3 едва не оказалась приговором для компании. По его мнению, они были слишком амбициозными, и в итоге подпалили себе крылья, подлетев слишком близко к солнцу.

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