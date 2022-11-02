В 2023 году для шлема виртуальной реальности выйдет много интересных игр.

Sony рассказала, когда выйдет гарнитура виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2, и сколько она будет стоить. А еще компания при поддержке партнеров представила 11 новых игр для PS VR2.

Продажи устройства начнутся 23 февраля 2023 года. В тот же день Sony выпустит зарядную станцию для контроллера PlayStation VR2 Sense. Гарнитура будет продаваться по цене 549,99 долларов в США и 599 евро в Европе. Комплект включает шлем, контроллеры и стереонаушники.

Sony также собирается реализовывать набор с Horizon Call of the Mountain, флагманской игрой для PS VR2, в составе. Он обойдется в 599,99 долларов или 649,99 евро. В США налоги не включены в первоначальную стоимость и добавляются уже при покупке. С этим связана разница в цене.

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Предварительные заказы гарнитуры виртуальной реальности и отдельных игр начнутся 15 ноября. Жители США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга на раннем этапе смогут приобрести PlayStation VR2 только в официальном магазине Sony. А гражданам других стран стоить следить за объявлениями на сайтах партнеров японской компании.

Вместе с анонсом даты и цены были представлены 11 игр, которые выйдут на PS VR2

The Dark Pictures: Switchback VR — это хоррор-аттракцион на манер Rush of Blood. Пользователям предстоит побывать на многих жутких локациях, например, выживать на борту корабля-призрака и бороться с воплощениями ведьм в Новой Англии XVII века.

Crossfire: Sierra Squad — это шутер от первого лица с масштабными сражениями и, как заявили разработчики, продвинутым ИИ.

The Light Brigade — шутер с элементами "рогалика" о спасении полуразрушенного мира.

Cities VR – Enhanced Edition — градостроительный симулятор о возведении и развитии поселений.

Cosmonious High — сюжетное приключение в роли инопланетянина, который совершил аварийную посадку на Земле.

Tentacular — игра о большом существе со щупальцами, ищущем свое предназначение в мире. Обещают трогательную историю и много юмора.

Hello Neighbor: Search and Rescue — хоррор об исследовании и решении загадок в доме жуткого соседа.

Jurassic World Aftermath Collection — обновленная дилогия приключенческих игр, адаптированных под виртуальную реальность.

Pistol Whip VR — ритмический экшен с быстрыми перестрелками и динамическими уровнями.

Zenith: The Last City — обновленная и дополненная версия приключенческого боевика с новой сюжетной линией и сотнями часов контента.

After the Fall — кооперативный шутер в антураже постапокалипсиса, в котором пользователям предстоит выживать на просторах полуразрушенного Лос-Анджелеса.

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