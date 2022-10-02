Ожидается, что гарнитура будет стоить почти 600 фунтов стерлингов (около 25 тыс. грн).

Пользователи заметили в одном из европейских интернет-магазинов страницу с ценой и датой выхода второй версии устройства виртуальной реальности от Sony – PlayStation VR2. Раньше компания говорила, что устройство появится на полках магазинов в начале следующего года.

Так, согласно данным магазина Offergames, релиз гарнитуры состоится 10 марта 2023 года, а его цена составит почти 600 фунтов стерлингов (около 25 тыс. грн).

Вполне возможно, что информация на странице магазина является просто плейсхолдером. Впрочем, еще летом известный информатор Tidux утверждал, что PlayStation VR2 появится на рынке в конце февраля-начале марта. Официального анонса от Sony относительно даты выхода и рекомендованной цены на данный момент не представлено.

PlayStation VR2 – основные подробности об устройстве

PlayStation VR2 предложит геймерам два экрана OLED с разрешением 2000×2040 пикселей, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Для использования шлема не понадобится внешняя камера, так как движения игрока считываются с помощью контроллеров.

Кроме того, гарнитура сможет отслеживать не только передвижения пользователя в пространстве, но и движение глаз – она распознает направление, в котором смотрит игрок, и это можно применять в геймплее. По словам Sony, описанная особенность гарантирует новый уровень реализма в проектах для VR.

Ранее в сети публиковали первое "живое" фото гарнитуры. Она имеет такие же цвета и футуристический дизайн, как PlayStation 5.

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