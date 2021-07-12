Но они на данный момент нерабочие.

Sony готовится к запуску публичного бета-тестирования автосимулятора Gran Turismo 7. Компания начала выдавать ключи с доступом к бета-версии, но они нерабочие.

УНИАН прошел квест на получение ключа, и он оказался таким: 1234-5678-9012. Этот ключ нельзя активировать в PSN. Вероятней всего сейчас идет тестирование самого механизма раздачи, и это просто плейсхолдер, а настоящие ключи будут выдавать позже.

Чтобы получить доступ к бета-тесту Gran Turismo 7 нужно:

На сайте PlayStation зайти на страницу Experience PlayStation;

Нажать кнопку Start Quest;

Войти в свою учетную запись в PSN;

Во вкладке Related Campaigns нажать Italia Quest;

Начать просмотр трейлера Gran Turismo 7 – спустя 10 секунд вы получите код.

На данный момент Sony никак не прокомментировала выдачу нерабочих ключей и запуск бета-тестирования.

Трейлер Gran Turismo 7

Напомним, изначально Gran Turismo 7 должна была выйти в этом году, но из-за пандемии ее релиз отложили до 2022-го. Новая часть легендарного автосимулятора выйдет эксклюзивно на PS5. Разработчики обещают максимально использовать возможности консоли нового поколения, включая 3D-звук, быстрые загрузки, поддержку рейтрейсинга, улучшенную вибрацию и адаптивные триггеры геймпада DualSense.

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Автор: Сергей Коршунов