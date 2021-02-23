Релиз гоночного симулятора Gran Turismo 7 для PlayStation 5 перенесли на 2022 год из-за трудностей разработки, связанных с пандемией COVID-19.
Как заявил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан, в период пандемии некоторые важные аспекты производства игр замедлились.
"На разработку Gran Turismo 7 повлияли производственные проблемы, связанные с COVID-19, и поэтому его релиз переместится с 2021 на 2022 год", – заявил Райан.
Больше подробностей об игре компании сообщит позже. В то же время релиз еще одного эксклюзива, Horizon Forbidden West, пройдет по плану. Игра выйдет на PS4 и PS5 во второй половине этого года.
Трейлер Gran Turismo 7
Напомним, что новая номерная часть легендарной гоночной серии Gran Turismo выйдет только на PlayStation 5. В игре будут использоваться возможности консоли нового поколения:
- Реалистичные отражения благодаря применению технологии трассировки лучей;
- Улучшенная вибрация и адаптивные триггеры контроллера геймпада DualSense, чтобы руками прочувствовать каждый сантиметр трассы;
- 3D-звук и быстрые загрузки благодаря накопителю SSD.