Пока что рейсы совершались только в Великобританию.

Пандемия коронавируса ударила не только по производству новых консолей, но и по способам их поставок. Нарушение логистических цепочек тоже повлияло на дефицит. Чтобы справиться с этой проблемой перед праздниками, Sony прибегла к экстренным мерам. Она начала отправлять PlayStation 5 в Европу самолетами. Правда, рейсы пока совершались только в одну страну.

Как передает портал The Sun, японский платформодержатель арендовал в Сеуле, столице Южной Кореи, три самолета модели Boeing 747. Каждый из них заполнили 50 поддонами с PlayStation 5 и отправили в Великобританию. Для перевозки консолей из аэропорта на склады торговых сетей использовались грузовики. Чтобы транспортировать 50 поддонов, понадобилось 12 машин.

Обычно компании доставляют свои товары морскими путями, так как это дешевле. Однако из-за логистических проблем судна не могут быстро перевозить грузы. И если нужно совершить срочные поставки, то приходится арендовать самолеты, что требует немалых средств. Видимо, Sony рассчитывает окупить расходы во время праздничного периода, когда люди приобретут PlayStation 5 и разнообразные игры в придачу. В ноябре компания отправит еще два рейса с приставками в Великобританию. А вот будут ли они совершаться в другие страны, пока неизвестно.

Как обстоит ситуация с продажами PlayStation 5

В конце июля Sony сообщила, что тираж PS5 превысил десять миллионов единиц. По темпам реализации PS5 опережает PS4.

Проблема с перекупщиками хоть и актуальна, но на сером рынке PlayStation 5 значительно потеряла в цене. Сейчас она продается на 30 % дешевле, чем на выходе осенью прошлого года.

Sony рассчитывает, что до конца 2021 года поставки PS5 превысят 14,8 миллиона единиц.

Автор: Назар Степорук