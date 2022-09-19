Изображения отдают духом оригинала.

В середине августа студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic опубликовали дебютный трейлер ремейка культовой ролевой игры Gothic. А недавно разработчики решили подогреть интерес публики порцией скриншотов.

Изображения можно условно разделить на две части. Первая посвящена моделям персонажей в доспехах. Снаряжение выполнено в духе оригинала и соответствует канонам игры. Экипировка имеет приземленные черты, хотя и не лишена изысков, которые с практической стороны не имеют смысла.

Например, у одного персонажа открыта спина, а у другого присутствует массивная гравировка на груди. Но это сделано, чтобы добавить снаряжению индивидуальности и привлечь внимание пользователей.

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Вторая часть скриншотов демонстрирует несколько локаций на территории Долины Рудников. На двух картинках показываются помещения с кучей бытовых деталей. Еще один скриншот включает неизвестное подземелье. А последняя локация напоминает Колизей или арену для боев.

Ремейк Gothic — основные подробности

За создание игры отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. Студия выпустила демоверсию, и на ее основе собрала отзывы от сообщества касательно видения ремейка. Этот тизер появится в библиотеке при покупке любой из частей Gothic.

Сюжет в экшен-RPG останется прежним, а вот геймплей изменится, особенно по части боевой системы. Ее хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

В целом ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов.

Обновленная Gothic выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока не сообщается.

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