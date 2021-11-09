Правда, делиться своими достижениями с пользователями они не планируют.

Во времена Xbox 360 и PlayStation 3 многие пользователи взламывали консоли, чтобы запускать на них пиратские игры. С PS4 можно было проделать похожий трюк, но только на отдельных прошивках. Правда, пиратские сборки проектов для PlayStation 4 так и не стали популярными. А теперь хакеры приблизились к тому, чтобы взломать PS5.

Поиском уязвимостей в системе PlayStation 5 занимается известная группировка Fail0verflow. Ранее ей удалось взломать PS3 и PS4. Однако в случае с PS5 это сделать гораздо сложнее. Хакеры сумели выудить из прошивки приставки корневые ключи, в том числе уникальный для конкретной консоли. Их удалось получить программными средствами, но есть важная загвоздка. Симметричные ключи не позволяют подписывать собственные прошивки и устанавливать их на консоль, чтобы полностью перехватить управление. Для этого нужны асимметричные ключи, однако Fail0verflow все равно сделала важный шаг на пути к взлому.

Как планируют действовать хакеры

Вероятнее всего, они добыли ключи из спортивного интереса. По словам группировки, сделать это нелегко.

Взломщики не планируют распространять информацию о том, как получили симметричные ключи.

В случае с PS4 Fail0verflow рассказала о найденной уязвимости в прошивке консоли, когда Sony ее уже устранила.

Автор: Назар Степорук