Арнольд Шварценеггер вернулся к роли Датча в шутере Predator: Hunting Grounds

Для игры вышло платное дополнение Dutch 2025 DLC Pack.

Для шутера Predator: Hunting Grounds вышло платное дополнение под названием Dutch 2025 DLC Pack. Оно добавило в игру персонажа по имени Датч, которого в оригинальном «Хищнике» сыграл Арнольд Шварценеггер.

Трейлер Dutch 2025 DLC Pack

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Разработчики учли, что с момента выхода первого фильма «Хищник» прошло 38 лет, и во вселенной франшизы произошло много разных событий. Создатели игры совместно с компанией 20th Century Studios Games решили рассказать историю постаревшего персонажа Датча с помощью аудиокассет. Пользователи будут получать их по мере повышения своего ранга в игре. На кассетах Датч, голосом Арнольда Шварценеггера рассказывает о том, что с ним произошло за прошедшие годы.

Кроме того, дополнение Dutch 2025 DLC Pack добавило в игру модель самого Датча, чтобы пользователи могли играть в образе героя легендарного фильма. В месте с новым обликом, в игру добавили штурмовую винтовку QR5 и нож "Хаммерхед".

Дополнение Dutch 2025 DLC Pack уже вышло на PlayStation 4. В украинском PS Store за него просят 229 грн.

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