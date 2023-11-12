Ярких игр в этом жанре так много, что их пришлось разбить на три группы: одиночные, кооперативные и соревновательные.

Шутер – один из старейших жанров современной игровой индустрии. Wolfenstein 3D и Doom заложили основу для FPS, который доминировал в начале 90-х и по сей день является один из самых ярких и постоянно развивающихся жанров. В них мы чувствуем более тесную связь с миром вокруг, потому что буквально видим его глазами нашего персонажа.

Авторитетный игровой портал PC Gamer составил топ-10 лучших игр в жанре FPS. Отмечается, что это не традиционный топ "лучших из лучших", а скорее те, которые авторы рекомендовали бы сегодня и сейчас геймерам, интересующимся этим жанром.

Открывает топ DOOM Eternal 2020 года. Разработчика из id Software пришлось сесть и переосмыслить то, что представляет собой Doom в современную эпоху. В результате получился плавный, динамичный шутер от первого лица, который к тому же подкрепленный двумя великолепными DLC.

На 2-м месте Neon White, яркий FPS с элементами аркады, платформера и головоломками. Несмотря на визуальные новеллы с перерывами в миссиях и аниме-стилистику, Neon White представляет собой чистую квинтэссенцию спортивного шутера от первого лица.

Замыкает тройку лидеров ремейк легендарной System Shock. Он каким-то образом преуспевает в почти невозможной задаче модернизации одной из самых влиятельных видеоигр всех времен, сохраняя при этом очарование и особенности 90-х.

Также в топ PC Gamer лучших шутеров, в которые можно сыграть в 2023 году, попали Titanfall 2, Metro Exodus, DOOM и DOOM 2, Turbo Overkill, Black Mesa и Ultrakill.

Напомним, Metro Exodus – это третья и на сегодня последняя часть в серии постапокалиптических игр от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

Также журналисты PC Gamer сделали подборку с лучшими кооперативными и соревновательными шутерами от первого лица.

Если говорить о кооперативном сегменте, здесь лучшей считается Borderlands 2. За ней идут Deep Rock Galactic, Destiny 2, Warhammer 40,000: Darktide и Halo: The Master Chief Collection.

В топ лучших соревновательных FPS вошли Hunt: Showdown, Battlefield 2042, Halo Infinite, Counter-Strike 2, Overwatch 2 и Rainbow Six Siege.

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