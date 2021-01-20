Акция пройдет с 21 по 24 января.

На этой неделе в тактическом шутере Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные. С 21 по 24 января все желающие получат доступ к полной версии игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

Об этом на своем сайте сообщили разработчики игры, студия Ubisoft.

Начало бесплатного периода совпадет со стартом десятидневного внутриигрового события "Янтарное небо". В ходе ивента игрокам совместно с персонажами Эш, Финкой и Тэтчером нужно будет штурмовать форпосты "Сентинела", и поставлять противоядие мирным жителям. За свои действия пользователи будут получать уникальные награды.

Трейлер события "Янтарное небо"

Всем, кому понравится игра, смогут купить ее по скидке в 85% на любой из платформ. Весь прогресс с бесплатных выходных будет сохранен.

Подробней про Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint – это тактический шутер от студии Ubisoft. Действие игры разворачивается на вымышленном острове в Тихом океане. Игрок берет на себя роль "Призрака" Номада, отправленного на остров для расследования серии беспорядков, связанных с технологией военных разработок Skell. Играть можно в одиночку или в команде из четырех игроков.

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Автор: Сергей Коршунов