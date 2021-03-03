Новая версия третьей части научно-фантастического шутера выйдет 29 марта для PlayStation VR.

Компания Bethesda анонсировала переиздание научно-фантастического шутера Doom 3 для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Игра выйдет на PS4 уже 29 марта.

Трейлер Doom 3 VR Edition

Как сообщила Bethesda в блоге PlayStation, в переиздании будут улучшены текстуры, шейдеры и звуковые эффекты. А сам VR Edition будет включать в себя весь контент из оригинальной Doom 3, а также дополнения Resurrection of Evil и The Lost Mission.

"Благодаря новым преимуществам виртуальной реальности вы сможете выглядывать из-за угла, держать оружие с фонариком при стрельбе и быстро поворачиваться на 180 градусов, когда слышите, что кто-то крадется сзади, а экран на запястье поможет следить за здоровьем, расходом боеприпасов и состоянием брони", – говорит контент-менеджер Bethesda Паркер Вильгельм.

В компании также добавили, что шутер будет доступен и на PlayStation 5 в режиме обратной совместимости. А на полное прохождение игры уйдет 15 часов.

Будет ли переиздание Doom 3 доступно на других VR-платформах – неизвестно.

Напомним, что оригинальная третья часть Doom 3 вышла в 2004 году. Действия игры разворачиваются в недалеком будущем в научно-исследовательском центре на Марсе. Игрок в роли охранника корпорации ОАК должен остановить демонов из ада, которые атаковали планету.

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Автор: Сергей Коршунов