Игра целый год была временным эксклюзивом Epic Games Store и PS4.

Студия YS Net объявила дату выхода приключенческой ролевой игры Shenmue III на платформе Steam. Релиз состоится 19 ноября. До этого игра была временным эксклюзивом Epic Games Store и PS4.

Об этом разработчики сообщили на странице игры на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Пользователи, которые проспонсировали создание игры и выбрали Steam, как предпочтительную платформу, получат ключи по электронной почте. Остальные же могут добавить проект в список желаемого в цифровом магазине. Предзаказы Shenmue III в Steam разработчики еще не открывали.

Трейлер Shenmue III

О чем Shenmue

Shenmue – это трилогия приключенческих игр от японского геймдизайнера Ю Судзуки. На протяжении трех игр главный герой пытается отыскать убийцу своего отца.

Первая часть игры вышла в 1999 году, став одной из ключевых для консоли Sega Dreamcast. Именно в Shenmue впервые появился новый элемент геймплея под названием Quick Time Events — когда на экране высвечиваются определенные клавиши, а игрок должен вовремя на них нажать, чтобы персонаж произвел определенные действия.

Shenmue II вышла в 2001 году. Сиквел получил высокие оценки. Однако из-за низких продаж разработчики забросили серию. Фанаты долгие годы просили выпустить третью часть, чтобы увидеть окончание истории главного героя.

В 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter было собрано свыше $6 млн на разработку третьей части игры.

К работе над Shenmue III вернулся создатель первых двух частей – Ю Судзуки.

Shenmue 3 вышла в 2019 году на ПК и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 69 баллов от СМИ и 6,1 балла от пользователей.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов