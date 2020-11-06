Shenmue III выйдет 19 ноября в Steam / фото YS Net
Студия YS Net объявила дату выхода приключенческой ролевой игры Shenmue III на платформе Steam. Релиз состоится 19 ноября. До этого игра была временным эксклюзивом Epic Games Store и PS4.
Об этом разработчики сообщили на странице игры на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Пользователи, которые проспонсировали создание игры и выбрали Steam, как предпочтительную платформу, получат ключи по электронной почте. Остальные же могут добавить проект в список желаемого в цифровом магазине. Предзаказы Shenmue III в Steam разработчики еще не открывали.
Трейлер Shenmue III
О чем Shenmue
- Shenmue – это трилогия приключенческих игр от японского геймдизайнера Ю Судзуки. На протяжении трех игр главный герой пытается отыскать убийцу своего отца.
- Первая часть игры вышла в 1999 году, став одной из ключевых для консоли Sega Dreamcast. Именно в Shenmue впервые появился новый элемент геймплея под названием Quick Time Events — когда на экране высвечиваются определенные клавиши, а игрок должен вовремя на них нажать, чтобы персонаж произвел определенные действия.
- Shenmue II вышла в 2001 году. Сиквел получил высокие оценки. Однако из-за низких продаж разработчики забросили серию. Фанаты долгие годы просили выпустить третью часть, чтобы увидеть окончание истории главного героя.
- В 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter было собрано свыше $6 млн на разработку третьей части игры.
- К работе над Shenmue III вернулся создатель первых двух частей – Ю Судзуки.
- Shenmue 3 вышла в 2019 году на ПК и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 69 баллов от СМИ и 6,1 балла от пользователей.