Мрачный экшн Senua’s Saga: Hellblade II будет работать на Unreal Engine 5

В Microsoft подтвердили, что разработчики перенесут игру на новый движок.

Мрачный экшен Senua’s Saga: Hellblade II от студии Ninja Theory будет работать на новом движке – Unreal Engine 5.

Об этом на официальном сайте Xbox сообщила компания Microsoft.

«Команда Ninja Theory будет разрабатывать игру на Unreal Engine 5 и использовать мощь Xbox Series X, чтобы вывести франшизу Hellblade на новый уровень. Показанные кадры в трейлере были сняты на движке и отражают возможности Xbox Series X, доступные разработчикам для создания новых игр такими способами, которые вы никогда себе не представляли», – говорится в сообщении компании.

Трейлер Senua’s Saga: Hellblade II

Ранее, компания Epic Games уже демонстрировала возможности Unreal Engine 5 на примере игрового демо для консоли PlayStation 5. Позже создатели движка отмечали, что из-за невероятной скорости обмена данными в PS5 им пришлось частично переписать движок. Однако он будет также совместим и с Xbox Series X.Полноценный релиз Unreal Engine 5 состоится в 2021 году.

Демонстрация возможностей Unreal Engine 5

Напомним, Saga Senua: Hellblade II – это продолжение экшена в скандинавской мифологии Hellblade: Senua`s Sacrifice, в котором душевнобольная воительница по имени Сенуа, отправлялась в мир мертвых, чтобы спасти душу своего погибшего возлюбленного. Hellblade II выйдет в 2021 году.

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