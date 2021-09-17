Игра выйдет на ПК, а позже и для мобильных устройств.

Китайская студия Leenzee Games показала первый геймплей своей соулзлайк-RPG под названием Wuchang: Fallen Feathers.

Действие ролевой игры будет происходить в эпоху династии Мин в древнем Китае, как заявляют разработчики, игра основана на исторических событиях, однако в сюжет будут включены элементы фентези. Главным героем станет девушка-воительница по имени Учан, которая отправится "на поиски истины".

Ролик длится 18 минут, в нем показаны сражения и несколько локаций находящегося в разработке проекта. В конце видео показана схватка с боссом.

Игра и с точки зрения геймплея, и в интерфейсе выглядит очень похожей на проекты Bloodborn и Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware Хидетаки Миядзаки, а выйдет на ПК, но также планируется релиз на мобильных платформах.

Часть пользователей спутала игру с другим китайским проектом Black Myth: Wu Kong, однако к последнему Wuchang: Fallen Feathers не имеет отношения.

Релиз игры состоится не раньше 2024 года.

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Автор: Виолетта Орлова