Поиграть в The Last Stand пока смогут только пользователи PC.

В Steam сегодня станет доступным обновление The Last Stand для популярного кооперативного шутера Left 4 Dead 2. Это первое за несколько лет крупное обновление игры.

Читайте такжеNetflix представил сериал по игре Resident Evil

Дополнение будет включать в себя новую сюжетную кампанию, 26 карт для режима «Выживание», 4 карты режима «Сбор», новое оружие и противников. Кроме того, разработчики переработали модели оружия, улучшили анимацию персонажей, исправили ряд багов и устранили эксплоиты. В игре также появились новые достижения.

Обновление является полуофициальным – оно было создано сообществом игроком, но с одобрения и при содействии Valve. The Last Stand доступен как бесплатное обновление, но только для пользователей PC.

Left 4 Dead 2 была выпущена и издана Valve в 2009 году. Шутер обрел успех и активную фанатскую базу. Тем не менее, последнее на сегодня крупное дополнение к игре вышло в 2012 году, а слухи о разработке Left 4 Dead 3 не подтвердились.

Больше новостей о видеоиграх

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров