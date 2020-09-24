В Steam сегодня станет доступным обновление The Last Stand для популярного кооперативного шутера Left 4 Dead 2. Это первое за несколько лет крупное обновление игры.
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Дополнение будет включать в себя новую сюжетную кампанию, 26 карт для режима «Выживание», 4 карты режима «Сбор», новое оружие и противников. Кроме того, разработчики переработали модели оружия, улучшили анимацию персонажей, исправили ряд багов и устранили эксплоиты. В игре также появились новые достижения.
Обновление является полуофициальным – оно было создано сообществом игроком, но с одобрения и при содействии Valve. The Last Stand доступен как бесплатное обновление, но только для пользователей PC.
Left 4 Dead 2 была выпущена и издана Valve в 2009 году. Шутер обрел успех и активную фанатскую базу. Тем не менее, последнее на сегодня крупное дополнение к игре вышло в 2012 году, а слухи о разработке Left 4 Dead 3 не подтвердились.
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