Пиковый онлайн свежей MMORPG превысил 260 тысяч человек.

Сегодня, 28 сентября, состоялся полноценный релиз New World – ролевой игры от игрового направления Amazon. Еще на этапе бета-тестирования к тайтлу был повышенный интерес, и теперь после выхода в Steam пиковый онлайн свежей MMORPG превысил 260 тысяч человек.

Согласно данным портала SteamDB, количество пользователей продолжает расти.

На момент написания публикации у игры 75% положительных отзывов на основе почти 2,5 тысячи пользовательских рецензий.

Трейлер New World

New World – коротко об игре

New World – это первый большой успех Amazon за 10 лет существования игрового направления компании.

Игра в жанре MMORPG еще этим летом на этапе бета-тестирования привлекла внимание пользователей. Тогда пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч пользователей. Теперь на релизе этот рекорд побит.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в сражениях.

Напомним, изначально студия планировала выпустить New World еще 31 августа, однако релиз ненадолго отложили после бета-тестирования.

Автор: Сергей Коршунов