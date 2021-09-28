New World вышла в Steam / фото Amazon Games
Сегодня, 28 сентября, состоялся полноценный релиз New World – ролевой игры от игрового направления Amazon. Еще на этапе бета-тестирования к тайтлу был повышенный интерес, и теперь после выхода в Steam пиковый онлайн свежей MMORPG превысил 260 тысяч человек.
Согласно данным портала SteamDB, количество пользователей продолжает расти.
На момент написания публикации у игры 75% положительных отзывов на основе почти 2,5 тысячи пользовательских рецензий.
Трейлер New World
New World – коротко об игре
- New World – это первый большой успех Amazon за 10 лет существования игрового направления компании.
- Игра в жанре MMORPG еще этим летом на этапе бета-тестирования привлекла внимание пользователей. Тогда пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч пользователей. Теперь на релизе этот рекорд побит.
- В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в сражениях.
Напомним, изначально студия планировала выпустить New World еще 31 августа, однако релиз ненадолго отложили после бета-тестирования.