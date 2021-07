Первый успех Amazon на рынке видеоигр. Почему New World стала популярной, и стоит ли в нее играть

Бета-версия MMORPG New World привлекла внимание огромного числа пользователей. Для Amazon Games это первый успешный проект за 10 лет. Игра начала приносить доход еще до релиза, а это мечта любой компании. В чем причина такой резкой популярности, и стоит ли в нее играть – разбираемся в нашем материале.

Amazon уже почти десять лет развивает игровое направление, но все никак не может выпустить успешный проект. О причинах провалов корпорации мы писали в отдельном материале. Если вкратце, то ей мешает погоня за трендами, выбор движка, плохой менеджмент и текучка ценных кадров, которая образовалась из-за ошибочных решений руководства.

Однако скоро полоса неудач Amazon должна закончиться, ведь на горизонте появился ее первый хит — New World. Недавно в игре началось бета-тестирование, отметившееся отличными результатами. Пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч пользователей, а в целом его опробовало гораздо больше людей, согласно заявлению Amazon. А ведь доступ к MMORPG не был бесплатным. Его получали те, кто оформил предварительный заказ любого издания New World, а значит — игра уже принесла весомый доход.

И это мы говорим о том самом проекте, который планировали выпустить еще в мае 2021 года, но затем три раза перенесли. Отзывы о нем после первого альфа-теста были преимущественно отрицательными, и многие уже успели назвать MMORPG очередным провалом Amazon. Однако разработчики учли ошибки и сумели исправиться. Или же причина не только в этом? Мы попытались разобраться во внезапном взлете New World и поделилась своими выводами ниже.

Жанровая засуха

Первая причина неожиданной популярности New World очевидна всем, кто хоть немного следит за игровой индустрией. Жанр многопользовательских RPG переживает не лучшие времена. Его полностью оккупировали мастодонты в лице World of Warcraft, Final Fantasy XIV и Guild Wars 2, а немного позади них виднеются гордые претенденты на трон в лице Star Wars: The Old Republic, The Elder Scrolls Online и Blade & Soul. Ниша почти полностью занята, поэтому компании крайне редко пытаются в нее втиснуться, если не считать различные корейские проекты, которые еще и не всегда выходят на Западе. Да и создавать очередного "убийцу Wow" с масштабным открытым миром и интересным геймплеем слишком дорого, сложно и рискованно.

В результате за последние пять лет достойные MMORPG почти не появлялись. Из-за этого среди части аудитории возник спрос на что-то новое, и вот тут появилась New World под известным брендом Amazon и с грамотной рекламной кампанией. Выбор времени для запуска тоже оказался удачным: совсем скоро отсутствие новых релизов в жанре закончится, ведь появятся Pokemon Legends: Arceus и Crimson Desert. При одновременном выходе с этими проектами у MMORPG Amazon было бы куда меньше шансов на успех.

Последствия пандемии

И раз уж упомянули период запуска, то следует рассмотреть его, как вторую и основную причину внезапной популярности New World. Первая половина 2021 года была не очень богатой на игры. Из масштабных проектов можно отметить разве Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal. А первые месяцы лета и вовсе прошли под эгидой инди-проектов.

Пользователи сейчас жадно хватаются за любой свежий релиз, и бета-версии New World повезло запуститься именно в этот период. Конкретной статистики нет, но мы уверены, что игра привлекла даже тех, кто никогда не пробовал MMORPG. Ведь если хочется чего-то нового и масштабного, то другого варианта в конце июля попросту нет.

Низкие системные требования

Обеспечить максимально широкий охват аудитории помогли и невысокие системные требования новинки от Amazon. Вот так выглядят минимальные системные требования New World:

Процессор – Intel Core i5-2400 или любой четырёхъядерный AMD на 3 ГГц;

Видеокарта – NVIDIA GeForce GTX 670 на 2 ГБ или AMD Radeon R9 280;

Оперативная память – 8 ГБ;

DirectX 12;

Место на жестком диске – 50 ГБ;

Рекомендованные требования тоже нельзя назвать слишком высоким. Примерно такие комплектующие встречаются в игровых ПК и ноутбуках четырёхлетней давности.

Рекомендованные системные требования New World:

Процессор – Intel Core i7-2600K или AMD Ryzen 5 1400;

Видеокарта – NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 390X;

Оперативная память – 16 ГБ;

DirectX 12;

Место на жестком диске – 50 ГБ;

При этом графика в New World хоть и не прорывная, но в целом проект выглядит неплохо. Amazon решила частично пожертвовать визуальной составляющей в угоду технической доступности, и это сработало.

Недорогое удовольствие

New World не позиционируется, как прорывная ААА-игра и очередной "убийца World of Warcraft", который обязательно затмит остальные MMORPG. Разработчики наоборот стараются не делать громогласных заявлений и продают проект по относительно невысокой цене. Его стандартное издание в украинском Steam отдают за 479 грн, а в ЕС стоимость составляет €39,99. Вышеуказанные цифры подтверждают, что Amazon даже о региональных ценах позаботилась. Такой подход максимально приветствуется аудиторией и делает игру доступной еще и в финансовом плане.

Понемногу для каждого

Мы много рассказали о факторах успеха, которые не касаются качества самой New World, поэтому вырисовывается логичный вопрос: а что там по геймплею? Общая концепция грядущей MMORPG в целом стандартная. Пользователям предстоит исследовать мир, выполнять задания и прокачивать персонажа до максимального 60 уровня. Затем им открываются сразу несколько вариантов развлечений. Любители PvE могут ходить в подземелья с разнообразными боссами и головоломками. Пока еще нет гайдов, исследовать их одновременно тяжело и захватывающе.

Фанаты PvP вольны участвовать во фракционных войнах и выискивать врагов в других локациях. Сражения между пользователями запрещены только в безопасных зонах, тогда как на остальных территориях можно едва ли не бесконечно участвовать в стычках. А режим Outpost Rush по аналогии с некоторыми "Полями битв" из World of Warcraft совмещает PvP и PvE. Игрокам в нем предстоит собирать ресурсы, развивать собственную базу и драться с врагами. За эти действия накапливаются очки, и когда их счет достигает тысячи, команда побеждает.

В глобальном плане New World не изобретает ничего нового. Она вооружилась знакомыми для MMORPG активностями и обволокла их немного измененной концепцией. Но главное, что в игре комфортно развлекаться как одиночкам, так и любителям социального взаимодействия. Геймплей отвечает потребностям разных категорий людей, и это еще одна причина успеха бета-версии проекта.

Не без находок

Несмотря на знакомый фундамент, без интересных находок New World не осталась. В ней присутствует система порчи, которая может призвать сильных врагов на любых локациях. Чтобы избежать этого, пользователям необходимо выполнять определенные действия и следить за соответствующим счетчиком, а иначе нужно готовиться постоянно удирать от толп мощных монстров к воротам ближайшего поселения.

Отсутствие классов тоже стоит записать к интересным решениям. Пользователи прокачивают лишь владение конкретным типом оружия, благодаря чему в New World уже на стадии бета-тестирования удалось найти много вариаций сборок персонажа. Здесь же необходимо упомянуть про дизайн локаций. При исследовании мира игроки постоянно натыкаются на визуальные ориентиры, которые приводят их к секрету или мини-боссу.

А что дальше?

На текущий момент у игры от Amazon много разных проблем, которые следует исправить до релиза 31 августа. Часть из них касаются технической стороны: разрывы соединения, высокий пинг, баги и неудобное управление. Другие заключаются в плохо настроенном балансе и множестве откровенно бесполезных способностей, и это уже более серьезные претензии. Так что приобщаться к платной бета-версии можно только на свой страх и риск.

К тому же у Amazon нет большого опыта в развитии многопользовательских игр. Концепцию New World уже меняли после первого альфа-тестирования, когда убрали элементы выживания, а основной акцент сделали на PvP. Не факт, что студия знает, как справиться с насущными проблемами и какой контент добавлять в будущем. А если выпустить несколько провальных обновлений и медленно реализовать критически важные улучшения, то можно легко растерять аудиторию. Сейчас успех New World во многом связан с факторами, которые окружают игру. И хочется верить, что на длинной дистанции разработчики реализуют потенциал проекта и смогут справиться с конкуренцией.

Назар Степорук

