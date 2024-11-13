То, насколько долго игрок путешествует со скоростью света, будет влиять на сюжет.

Разработчики первых двух Mass Effect Джеймс Олен и Чад Робертсон поделились деталями о своём новом проекте Exodus, в котором одну из главных ролей сыграет Мэттью Макконахи.

Одной из центральных механик игры будет замедление времени во время космических путешествий со скоростью света (да, прямо как в Интерстелларе с тем же Макконахи), это будет влиять на все сюжетные выборы игрока. Робертсон обмолвился, что в первом акте будет выбор, схожий с первым Mass Effect, когда нужно будет выбрать одного из напарников для путешествия.

Также стареть будут не только персонажи, но и оружие игрока. Пока главный герой перемещается между точками заданий, в игровом мире могут проходить десятки лет, и в это время прогресс будет двигаться вперёд.

Разработчики уже очень хотят показать геймплей игры, и Archetype Entertainment уже даже назначила дату, когда это случится, но детали пока не раскрываются.

Джеймс Олен рассказал, что главный герой будет больше похож на Шепарда из Mass Effect, чем, к примеру, на Серого Стража из Dragon Age. То есть у него будет заранее определена личность и характер.

Также немного рассказали о персонаже С.С Орлеве, которого и сыграет Макконахи. Он будет играть важную роль в истории, больше разработчики ничего не могут сказать.

Ну и закончили разработчики тем, что подтвердили, что Exodus будет игрой от третьего лица.

Ранее мы рассказывали, что Bethesda показала 15 минут геймплея новой игры про Индиану Джонса. В презентации можно оценить все самые важные элементы игры: платформинг, решение головоломок и боевую систему.

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