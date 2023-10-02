Презентация новых процессоров состоится в середине октября.

Официальный анонс новых процессоров Intel 14-го поколения, которые известны как Raptor Lake-Refresh, состоится в середине октября. Мы уже знаем их подробные характеристики, теперь стали известны цены на все модели.

Один из канадских ретейлеров добавил в каталог новые чипы вместе с ценами. Если эти прайсы актуальны, то ожидается подорожание максимум на 7%, чем у аналогичных чипов 13-го поколения, пишет портал VideoCardz.

Любопытно, что в отдельных случаях повышения не ожидается вовсе – например, цена Core i5-14600KF не изменится. Хотя это может быть не актуально для других рынков.

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Стоимость чипов Intel Core 14 (в скобках указан рост цены относительно 13-го поколения):

Core i9-14900K — 769 долларов

Core i9-14900KF — 779 долларов (+5%)

Core i7-14700K — 589 долларов (+2%)

Core i7-14700KF — 549 долларов (+4%)

Core i5-14600K — 449 долларов (+7%)

Core i5-14600KF — 399 долларов (+0%)

Старт продаж настольных Intel Core 14-го поколения, согласно доступной информации, запланирован на 17 октября. За пару дней до можно ожидать первые обзоры новинок. Для использования чипов Raptor Lake-S Refresh на старых платах LGA1700 с логикой Intel 600-/700-й серии потребуется обновить прошивку UEFI.

В то же время процессоры AMD Ryzen 8000 на основе архитектуры Zen 5 дебютируют в первом квартале 2024 года. Как ожидается, они сохранят количество ядер (до 16), получат больше кеша и покажут прирост производительности на 20–25%.

Напомним, нынешнее 13-е поколение Intel Raptor Lake вышло в октябре 2022 года. В нее вошли бюджетные Core i5-13600K, средние Core i7-13700K и флагманские Core i9-13900K.

По сравнению с 12-м поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%. В то же время обзорщики отмечают, что актуальная линейка процессоров Intel имеет невероятный потенциал для разгона.

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