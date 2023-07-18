Премьера новых процессоров ожидается в октябре этого года.

Официальный анонс новых процессоров Intel 14-го поколения, которые известны как Raptor Lake-Refresh, состоится только в октябре, но их подробные характеристики уже "утекли" в сеть. Судя по всему, пользователей ждет значительный прирост в производительности.

Как сообщает портал Videocardz, процессоры Intel Core 14-го поколения будут обеспечивать более высокие тактовые частоты во всей линейке, но в некоторых случаях пользователи также получат больше ядер.

Согласно инсайдам, флагман новой линейки – Intel Core i9-14900K – сможет работать на частоте до 6 ГГц. В то же время Core i9-14900KS будет работать на частоте до 6,2 ГГц, что станет абсолютным рекордом среди потребительских процессоров, не подвергавшихся профессиональному разгону.

Видео дня

Модель Intel Core i7-14700K выйдет с конфигурацией ядер 8P+12E и будет достигать 5,6 ГГц, а 14-ядерный Core i5-14600K – 5,3 ГГц.

Таким образом, по сравнению с 13-м поколением, ощутимо усилится вся линейка, Если при этом Intel сохранит цены на прежнем уровне, это будет очень хорошо для покупателей, отмечают журналисты.

Лето 2023 – лучший момент для сборки игрового ПК

К такому выводу пришли авторы популярного YouTube-канала о технике Hardware Unboxed, проанализировав сегодняшний рынок комплектующих для ПК.

Упоминается, что процессоры, оперативная память DDR5 и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево. Также после "смерти" майнинга наладилась ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт.

Статистика Steam показывает, что самой популярной видеокартой среди геймеров в 2023 году остается GeForce GTX 1650. Что касается процессоров, то здесь доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ.

Вас также могут заинтересовать новости: