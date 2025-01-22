Стоимость игр не возросла вместе с инфляцией, и это проблема, отмечает Майкл Доус.

Директор по продажам Larian Studios Майкл Доус скептически отозвался о прогнозах, согласно которым Take-Two рассчитывают продавать Grand Theft Auto 6 по цене в 80-100 долларов.

В X (бывший Twitter) он подчеркнул, что проблемы игровой индустрии не сводятся только к вопросу цен, однако до сих пор стоимость релизов практически не менялась в ногу с инфляцией. По мнению Доуса, это неудобная правда: себестоимость разработки растёт, а базовая цена топовых проектов чаще всего остаётся на прежней отметке.

При этом глава издательства Larian уверен, что, если компании действительно хотят просить за игры больше, они обязаны соответствовать новым стандартам качества. Доверие игроков - главный козырь для оправдания потенциального скачка цен, и именно Rockstar, считает Доус, может позволить себе выйти за привычные рамки, учитывая колоссальный авторитет серии Grand Theft Auto.

Видео дня

Вместе с тем Доус сомневается, что даже возможный ценовой прорыв GTA 6 моментально станет новым законом для всех. По его словам, индустрия переживает "дикий запад", где каждая студия будет самостоятельно искать баланс между затратами на производство и ожиданиями аудитории.

Ранее мы рассказывали, что по опросу GDC, более 50% разработчиков игр используют искусственный интеллект в работе.

Вас также могут заинтересовать новости: