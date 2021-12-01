Игра стала центральной темой нового номера.

Студия GSC Game World готовится поделиться новой информацией о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Об этом стало известно благодаря изданию PC Gamer. Портал объявил, что украинскую игру выбрали центральной темой следующего выпуска его журнала. Читателей ждут разные эксклюзивные подробности и, возможно, интервью с разработчиками.

PC Gamer опубликовал в Twitter сообщение о скидках. К сообщению издание прикрепило картинку с обложкой своего следующего номера печатного журнала. На ней красуется неизвестный персонаж из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Репортеры описали игру, как "самый опасный открытый мир 2022 года".

Важно также отметить, что перед похожими материалами разработчики часто показывают трейлеры и геймплейные демонстрации. А так как новый выпуск PC Gamer выйдет только 28 декабря, есть шанс, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заглянет на The Game Awards 9 декабря.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук