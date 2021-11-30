Их упоминание нашли на странице игры в Microsoft Store.

На странице S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в магазине Microsoft Store появился возрастной рейтинг 18+. Возле него присутствует упоминание, что в грядущей игре будут внутренние покупки. Такая отметка чаще всего присуждается проектам с микротранзакциями, но есть исключения.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl действительно могут появиться микроплатежи. Украинские разработчики из студии GSC Game World уже предлагают косметические бонусы за предварительный заказ игры. Список включает гитарные мелодии и байки у костра, облики для оружия и персонажа, а также значок для мультиплеера. Многопользовательский режим добавят в проект после релиза. Вероятно, именно в нем появятся микротранзакции, которые стали нормой для большинства сетевых игр.

Здесь также стоит уточнить, что под внутренними покупками могут подразумеваться дополнения. Так было с The Witcher 3: Wild Hunt, для которой вышли два больших расширения. В экшен-RPG от CD Projekt RED нет никаких микротранзакций, однако рейтинговые агентства все равно написали замечание о внутриигровых покупках. Поэтому пока что выводы делать рано — нужно ждать официального подтверждения или опровержения.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук