По данным самой Nvidia, новая флагманская видеокарта на 30% мощнее, чем RTX 4090.

Новейшая топовая игровая видеокарта Nvidia RTX 5090 уже добралась до журналистов и блогеров. Разумеется, они начали проводить с ней различные эксперименты.

Так, автор YouTube-канала zWORMz Gaming решил проверить новинку в GTA 5 и Cyberpunk 2077, выставив сверхвысокое разрешение в 16K (15360x8640). Тест происходил в паре с чипом Ryzen 7 9800 X3D, чтобы система могла полностью нагрузить ускоритель.

Оказалось, что играть в таком разрешении можно. Cyberpunk 2077 выдает 60 FPS, правда с низкими настройками графики и включенным DLSS. Без апскейлинга частота кадров просела до 20-23 fps, а картинка при этом с артефактами. Что касается GTA 5, то в ней визуальных багов в таком разрешении нет вовсе, а частота кадров доходит до 100 fps.

Что касается более низких разрешений, в 8K новейшая топовая видеокарта от Nvidia без проблем тянет GTA 5 на ультра-настройках. Cyberpunk 2077 в таком разрешении на высоких настройках выдает чуть больше 30 кадров.

RTX 5090 станет доступна для покупки 30 января. РРЦ – 1999 долларов. Но в Европе как минимум старте продаж видеокарта будет очень недешевой. Цены на кастомные версии варьируются от 2500 до 3100 евро. В этот же день для покупки станет доступна RTX 5080.

Причем, по информации тематических СМИ, Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 уже находятся в дефиците. У компании произошло недоразумение с партнерами, из-за чего поставки новинок оказались ограниченными. Разумеется, это отобразилось и на ценах.

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