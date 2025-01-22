У Nvidia произошло недопонимание с партнёрами, поэтому поставки RTX 50 пока что ограничены.

Новые видеокарты Nvidia RTX 5090 и 5080, которые поступят в продажу 30 января, успели вызвать настоящий ажиотаж у геймеров и энтузиастов, но не всё пошло гладко.

Китайское СМИ Benchlife сообщает, что у Nvidia произошла дискоммуникация с партнёрами, из-за чего в первые недели продаж новинок ожидается дефицит. В частности, виной этому послужил Китайский новый год, на который как раз припал выход нового поколения.

Так, ещё один китайский источник, UDN, сообщает, что в один из американских магазинов приехали всего 20 штук RTX 5080 и ни одной RTX 5090. Эти запасы нужно растянуть на месяц до следующей поставки.

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Тот же UDN отмечает, что вместе с недостачей товара вырастут и цены. В Китае розничная цена будет вдвое выше рекомендованной. Так, за RTX 5090 китайским покупателям придётся отдать 4 тысячи долларов, вместо 2 тысяч, и за RTX 5080 2 тысячи долларов, вместо одной.

Ранее мы рассказывали, что в Европе ожидается такая же ситуация с ценами на RTX 5090. У нас это в первую очередь связано с налогами, но дефицит может наложиться и здесь, из-за чего цены могут стать ещё выше.

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