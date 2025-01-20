Новинка поставляется в стильной экологичной упаковке.

Технические издания и блогеры опубликовали первые распаковки видеокарты NVIDIA RTX 5090 Founders Edition.

Главной неожиданностью стала экологичная упаковка без использования пластика, упаковка теперь выполнена из переработанных материалов. Вместо привычного чёрного цвета разработчики выбрали бежевый, да и общие габариты коробки уменьшились вдвое.

Сама видеокарта по габаритам стала меньше, чем RTX 4090, и теперь занимает всего два слота. Nvidia удалось уместить топовую начинку в более тонкий корпус без потери производительности. Инженеры добились такого результата благодаря новой системе охлаждения: у RTX 5090 два вентилятора сквозного потока, которые втягивают холодный воздух снизу, а выводят тёплый сверху, не давая ему циркулировать обратно вниз.

IGN сравнила размеры RTX 5090 FE с RTX 4090 от Gigabyte, топ прошлого поколения выглядит просто монструозно против относительно миниатюрной новинки.

Видеокарта оснащена четырьмя портами для вывода изображения: тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b. В комплекте идёт переходник с четырёх 8-пиновых разъёмов PCIe на новый 16-пиновый стандарт, который, судя по всему, станет основным вариантом для будущих моделей видеокарт.

Официальная цена GeForce RTX 5090 в США стартует от 1999 долларов, а европейская стоимость может доходить до 3000 евро.

Ранее мы рассказывали, что эксперты высоко оценили новую видеокарту от Intel. Всего за 220 долларов Arc B570 может стать отличным решением для Full-HD гейминга.

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