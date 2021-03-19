Игра Gotham Knights должна была выйти в этом году / фото WB Games
Выход предстоящего ролевого экшена Gotham Knights, который рассказывает о четырех союзниках Бэтмена, перенесли на 2022 год. Студии потребовалось больше времени на разработку.
Об этом компания Warner Bros сообщила в Твиттере.
Разработчикам нужно больше времени, чтобы доделать проект / фото twitter.com/GothamKnights
Трейлер Gotham Knights
Подробней про Gotham Knights
- Действия Gotham Knights разворачиваются в Готэме. Город вновь оказался в руках преступников – тайной организации Суд Сов. Однако Бэтмен и комиссар Джеймс Гордон уже мертвы. Бороться со злом будут четыре союзника Темного рыцаря: Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгерл.
- Игра рассчитана как на одиночное, так и кооперативное прохождение.
- Над Gotham Knights работает студия Warner Bros Games Montreal, которая до этого сделала приключенческий экшен Batman: Arkham Origins.
Напомним, ранее издатель Warner Bros отложил релиз еще одного своего проекта – ролевой игры по вселенной "Гарри Поттера" – Hogwarts Legacy. Она, как и Gotham Knights должна была выйти в этом году.