Разработчикам Gotham Knights потребовалось больше времени, чтобы закончить проект.

Выход предстоящего ролевого экшена Gotham Knights, который рассказывает о четырех союзниках Бэтмена, перенесли на 2022 год. Студии потребовалось больше времени на разработку.

Об этом компания Warner Bros сообщила в Твиттере.

Трейлер Gotham Knights

Подробней про Gotham Knights

Действия Gotham Knights разворачиваются в Готэме. Город вновь оказался в руках преступников – тайной организации Суд Сов. Однако Бэтмен и комиссар Джеймс Гордон уже мертвы. Бороться со злом будут четыре союзника Темного рыцаря: Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгерл.

Игра рассчитана как на одиночное, так и кооперативное прохождение.

Над Gotham Knights работает студия Warner Bros Games Montreal, которая до этого сделала приключенческий экшен Batman: Arkham Origins.

Напомним, ранее издатель Warner Bros отложил релиз еще одного своего проекта – ролевой игры по вселенной "Гарри Поттера" – Hogwarts Legacy. Она, как и Gotham Knights должна была выйти в этом году.

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Автор: Сергей Коршунов